Preguntas sin respuesta sobre la ruptura de las negociaciones para renovar el Poder Judicial

Los socialistas aseguraban en su comunicado que “el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes” y que “la agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas”. “Y desde luego”, concluían, “no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución”.

¿Advirtió el PP al Gobierno de que si reformaba la sedición rompería la negociación?

Según el Gobierno, no. Según el PP, no hay respuesta.

¿Por qué ahora la sedición es un problema cuando hace unos días no lo era?

Este viernes, preguntada por esto mismo, Gamarra aseguró que “había un compromiso” por parte del Gobierno de no reformar la sedición. “Se nos estaba trasladando, no sólo en el marco de la negociación, sino también la propia ministra Portavoz el martes que no contemplaban esa reforma porque no había una mayoría parlamentaria suficiente”.