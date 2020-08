La Agencia Española del Medicamento autoriza el primer ensayo clínico de una vacuna anti-covid en España

En la fase 1, de ensayos preclínicos en animales, esta vacuna se ha probado en Estados Unidos y en Bélgica y los resultados han sido “satisfactorios”.

El ensayo clínico de la vacuna del coronavirus se ha autorizado en el Hospital La Paz, en el de La Princesa (ambos en Madrid) y en el de Marqués de Valdecilla (Santander).

″¿Este ensayo clínico ayuda a que tengamos más vacunas o antes? No. Ayuda a generar conocimiento y es un reconocimiento a la calidad investigadora de nuestro país”, ha subrayado el responsable de Sanidad. Los resultados se esperan para los próximos meses.

“Es un orgullo para nuestro país poder participar, genera conocimiento y reconocimiento a la calidad de nuestra investigación y a nuestro Sistema Nacional de Salud”, ha recalcado.

“No cualquiera puede ser rastreador”

Por su parte la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha comparecido junto a Illa, ha recordado que se dispone de 2.000 rastreadores militares listos para asistir a las comunidades autónomas que han realizado “cinco módulos de trabajo” durante una semana sobre rastreo, covid-19 y contacto con la ciudadanía.

Por ahora, ha enumerado las comunidades que ya los han solicitado: Castilla y león, Valencia, Murcia, Cantabria y Melilla. “Otras dos nos han hecho llegar su intención de pedirlos: Galicia y Madrid”, ha añadido.

“Ser rastreador no es fácil. No cualquiera puede serlo”, ha argumentado, señalando que no sólo se trata de tener conocimientos de la enfermedad, sino de psicología.

“Son personas absolutamente preparadas en la técnica del rastreo, que no es fácil, y van a hacerlo siempre de una manera respetuosa con los derechos de los ciudadanos, sin ninguna connotación política”, ha insistido.