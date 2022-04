Putin afirma que en Europa todavía "no hay un reemplazo razonable" al gas ruso

via Associated Press

via Associated Press

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que Europa no tiene ahora mismo la posibilidad de sustituir el gas ruso, y acusó a la Unión Europea de desestabilizar el mercado y de provocar subidas de precios con su debate sobre un embargo al petróleo y el gas rusos.



“Los llamados socios de países inamistosos admiten que no pueden prescindir de los recursos energéticos, incluido el gas natural. Simplemente no hay un reemplazo razonable para Europa ahora”, ha señalado en una reunión sobre los hidrocarburos rusos con miembros del Gobierno, entre ellos el viceprimer ministro, Alexander Novak.