Putin comunica su intención de reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk

La UE advierte de “sanciones” si hay “anexiones”

Borrell ha pedido en todo caso al presidente ruso, Vladimir Putin, que no dé este paso. “Entendemos que la última decisión no se ha tomado y pedimos a Putin que respete la ley internacional y los acuerdos de Minsk y no reconozca el oblast de Donestk y Lugansk”, ha indicado.