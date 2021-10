¿Qué coalición tras las elecciones alemanas será mejor para España y para Europa?

Con Madrid une ese respeto por su aplicación, pero también la apuesta común por la integración europea, el multilateralismo y la gobernanza global. En ese mundo “de todos”, como le gusta decir a Scholz, España tiene el plus, el de ser el único gobierno verdaderamente socialista de la UE y de haber llevado su voz a las instituciones en los tiempos en que la derecha ha arrasado.

Para los intereses españoles, con el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en La Moncloa, la victoria del PSD de Olaf Scholz es una buena noticia, que se enmarca en una corriente ascendente de la socialdemocracia europea. Lo que no lo es tanto es que sea incapaz de gobernar en solitario, con su 25,7% de los votos, o sumando sólo a Los Verdes ( 14,8%), que sería la coalición bipartidista ideal para sus intereses. Les hace falta un socio más, posiblemente el liberal FDP, y eso obliga a más cesiones y cambios en el programa original.

No sólo se saca la calculadora con ansia en Berlín. Todo el continente mira con curiosidad y nerviosismo lo que ocurre en esta nueva era post Angela Merkel . Tras 16 años, adiós a la lideresa de Europa. ¿A quién toca decir “hola”? ¿Quién conviene más para los intereses comunitarios? ¿Y para los españoles, en particular? Los analistas auguran que pasarán meses hasta que se forje una alianza y se redacten las condiciones -cientos de folios mediante- para llevarla a cabo. Navidad suena a plazo aproximado.

Las fuentes consultadas por El HuffPost explican que no habrá posicionamientos definitivos ni documentos firmes hasta que no haya un nuevo canciller, porque nada se puede hacer sin Alemania, así que durante semanas tocará presenciar la pelea en la sombra entre españoles, franceses o italianos con los frugales o los de la línea dura, los que quieren cambiar cosas y los que las quieren dejar como están.

Un camino común que los europeístas esperan que no se resienta, pero de la esperanza a los hechos hay mucho trecho, porque las economías nacionales van a inclinarse al déficit, habrá deuda por encima de los límites y será el momento, de nuevo, de mirar a los ojos a la crisis y elegir el camino social o el de la tijera.

Desde el lado de Unidas Podemos en el Gobierno también se celebra la victoria socialdemócrata, aunque no entre en la ecuación la izquierda de Die Linke. Los ‘morados’ creen que habrá un viraje en las cosas prácticas de la UE. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha dicho que la victoria de Scholz “facilita las cosas” para conseguir que la directiva del salario mínimo en Europa salga adelante. ” Las elecciones alemanas son un paso muy importante para el conjunto de la UE. Es evidente que el cambio que puede suponer en políticas sociales es fuerte”, señalaba la gallega al calor de los resultados.

“Aunque el FDP es un aliado centrista del partido En Marche! de Emmanuel Macron en el Parlamento Europeo, su presencia en el Gobierno podría, paradójicamente, socavar la posición europea del nuevo canciller. La postura muy ortodoxa del FDP en cuestiones presupuestarias lo diferencia de sus aliados europeos y el partido también desató la polémica cuando su candidato en Turingia fue elegido temporalmente con el apoyo del partido de extrema derecha”, recuerda por ejemplo el equipo de inversiones en Edmond de Rothschild AM en un comunicado.

Para España, añaden fuentes europarlamentarias, es importante saber qué pasará también con las reglas fiscales; los liberales no quieren que se toquen, en lo que sí puede haber coincidencia con Scholz, y es algo en lo que chocarían con Moncloa, que sí pide cambios. La necesidad de reformar las reglas presupuestarias responde a un cierto descontento sobre cómo se han aplicado desde la crisis y a transformaciones a las que Europa deberá hacer frente, como el cambio climático, el envejecimiento, la desigualdad y era digital. En ese punto, Los Verdes alemanes piensan como Sánchez. Quién se llevará el ascua a su sardina es una incógnita.

Lo han dicho en campaña y lo repitieron en el debate de la noche electoral: las “políticas expansivas” en la UE, como las vistas en el intento de recuperación de la pandemia, no gustan y hay que frenarlas. Lo que está por saber es cuánta influencia tendrán ellos con su 11,5% de los sufragios.

El problema para España se llama FDP, o sea, partido liberal. Tanto en las negociaciones que están llevando a cabo con los socialistas como con los conservadores (con menos escaños pero preparando el terreno por si el SPD no logra alianzas firmes), exigen llevar el Ministerio de Economía. Y eso supone más mercado, más empresa, más disciplina fiscal y más exigencias a los países menos poderosos de la UE.

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Pedro Sánchez y Olaf Scholz, juntos en Berlín en una conferencia del Partido Socialista Europeo.

También hay visiones distintas en cuanto a dos mecanismos: el de garantía de depósitos (EDIS) y el de estabilidad (MEDE). Por el primero, la garantía de los depositantes no descansaría sólo en su propia entidad, el sector financiero del que formaba parte o el de su Estado correspondiente (o todos ellos en conjunto), sino en un esquema del que participarían todos los Estados de la Eurozona. Por el segundo, se facilita asistencia financiera a los países de la zona euro que corran riesgos de sufrir graves problemas económicos.

El EDIS es una de las principales promesas de los socialdemócratas, mientras la derecha y los liberales se oponen; Los Verdes no se posicionan claramente, por lo que podrían no poner problemas. Scholz añade la creación de un mecanismo europeo permanente de reaseguro por desempleo, una idea muy querida por España y por la que ha sido tremendamente criticado por el ala más nacionalista. En el caso del MEDE, el SPD y los liberales quieren que se convierta en un verdadero Fondo Monetario Europeo.

Autonomía estratégica

Alemania ha sido uno de los impulsores del concepto de autonomía estratégica. Se suele asociar a la capacidad de Europa de tener voz propia en cuestiones geopolíticas, en lo defensivo y en lo diplomático, para dejar de depender en exceso de lo que hagan EEUU o la OTAN. Sin embargo, el concepto es más profundo, incluye la producción de bienes clave en suelo comunitario (de vacunas a chips) o un refuerzo del euro como moneda ante el mundo.

Merkel y Scholz han sido partidarios de este refuerzo de Europa y uno de los ejemplos es que, junto con Francia, han tirado del carro de la creación del llamado ejército europeo, un debate avivado tras la salida de las potencias internacionales de Afganistán. Con el SPD mandando no se esperan cambios en esa línea, pero la incógnita, de nuevo, es la de los socios. Los liberales son profundamente defensores de la Alianza Atlántica y del faro de Washington, sobre todo si afecta a la industria patria de defensa. Sin embargo, Los Verdes, podrían ayudar a mantener esa visión más despegada de los tutores de siempre.

El SPD ha tenido históricamente mejores relaciones con China y Rusia de las que ha tenido la CDU, que ha impulsado sanciones desde Bruselas, así que ese es otro punto en el que habrá que ver si cambia algo en el entorno europeo.

Más allá de posicionamientos concretos, si el SPD logra auparse a la cancillería, acabarán los tiempos de buen rollo extremo con la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya que los socialdemócratas votaron contra ella cuando se votó su llegada al cargo. Entonces era ministra de Defensa en Alemania. La ahijada de Merkel, que tenía a la canciller siempre cerca para asesorar y apoyar, se acordará de algo así.

Europa, como alianza de Veintisiete, no está en riesgo por los cambios dictados por las urnas; lo que está en juego es su modelo, si más social y justo o más proteccionista y limitante. Eso, si no se rompe la baraja entre los negociantes y hay que recurrir, de nuevo, a una gran coalición entre conservadores y socialdemócratas, esta vez liderados por los rojos y no por los negros, que dejarían la política hacia Bruselas y hacia Madrid en las líneas actuales. Un escenario que, hoy, ninguno de los dos socios quiere repetir.