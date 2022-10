Qué es tener salud mental

No obstante, tras la avalancha de datos, noticias, reivindicaciones y constataciones sobre la (pobre) salud mental de la población –española y mundial–, sobrevuela una cuestión primaria, que parece simple pero no lo es: qué significa tener una buena salud mental. El HuffPost ha hecho esta pregunta a diversos especialistas en Psicología y Psiquiatría, que conocen la definición oficial de ‘salud mental’ dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que van más allá.

Las tres ‘patas’ para hablar de salud

¿Ser “funcional en la vida” es estar sano?

Marta Carmona repasa la relación a veces tóxica entre el mundo laboral y el de la salud (mental). La psiquiatra recuerda, en una entrevista con El HuffPost, cómo en los años 90 en Estados Unidos las empresas llegaron a considerar positivo tener empleados con trastorno bipolar, no en el sentido de que los iban a apoyar, sino para aprovechar los picos de productividad cuando “la persona no podía dormir, estaba sobreactivadísima y rendía de más”. De aquel “ten una crisis para que yo pueda sacar dinero de ella” hemos pasado –sostiene Carmona– al “aunque esté mal, tengo que seguir rindiendo” que se dicen hoy muchos trabajadores cada mañana. “Es una especie de: ‘Sé que si parara estaría mejor, pero no me lo puedo permitir y, además, el mundo no tiene ninguna contemplación en que yo tenga derecho a parar’”, parafrasea Carmona.