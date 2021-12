"Que le jodan": el cabreo de Trump con Netanyahu por haber sido el primero en felicitar a Biden

MUSA AL SHAER via Getty Images

MUSA AL SHAER via Getty Images Una pareja se toma una foto ante el mural del artista Lushsux, en el muro de separación entre Belén y Jerusalén, que muestra un beso entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump.

Despecho: “Resentimiento o disgusto que siente una persona debido a un desengaño o a una ofensa y que la impulsa a obrar vengativamente”, dice la Real Academia Española de la Lengua. Una definición que viene como anillo al dedo a las palabras que el expresidente de EEUU, Donald Trump, ha dedicado al que fuera su súper amigo y aliado eterno, el exprimer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Los dos halcones ya no se ajuntan.

Trump explica que le sentó fatal que Netanyahu felicitase al demócrata Joe Biden tras su victoria electoral en los comicios de noviembre de 2020, cuando en su partido, el Republicano, aún denunciaban un fraude en las urnas. Más aún, que fuera el primer líder en hacerlo. Y de ahí viene el enfado, según ha desvelado en una entrevista con el periodista israelí Barak Ravid, un encuentro que forma parte del próximo libro del informador, titulado La paz de Trump: los acuerdos de Abraham y la remodelación del Medio Oriente.

“La primera persona que felicitó [a Biden] fue Bibi Netanyahu”, afirma Trump, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. “Es el hombre por el que hice más que cualquier otra persona con la que traté”, se duele. “No he hablado con él desde entonces”, confiesa Trump, antes de soltar un contundente y clarificador “que le jodan”.

En contraste con la afirmación de Trump de que Netanyahu se apresuró a felicitar a Biden, según los informes oficiales, Netanyahu se sumó 12 horas tarde pa dichas felicitaciones de líderes mundiales e incluso evitó referirse a Biden como presidente electo durante una conferencia de prensa en noviembre de 2020, afirmando, en cambio, que Biden “se supone que será designado el próximo presidente”.

“Me gustaba Bibi. Todavía me gusta Bibi. Pero también me gusta la lealtad. ¡La primera persona en felicitar a Biden fue Bibi! Y no solo lo felicitó, lo hizo en una cinta”, insiste Trump, quien agrega que está personalmente decepcionado. “Bibi podría haberse quedado callado. Ha cometido un terrible error”, prosigue. “Puedo decirles que la gente estaba muy enojada con él cuando fue el primero en felicitar a Biden”, insiste Trump, sin afinar a quién se refiere.