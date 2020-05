¿Qué pasa si no se prorroga el estado de alarma?

El Consejo de Ministros aprueba este martes una nueva solicitud de prórroga (la cuarta), que iría desde el 10 de mayo (la vigente es hasta el 9) hasta el 24 de este mes. Ese decreto debe ir a votación el miércoles al Congreso de los Diputados, que podría tumbarlo por primera vez. Hasta el momento Sánchez ha logrado sacar todas las autorizaciones, gracias a sus socios de Gobierno y el apoyo del Partido Popular. Pero las cuentas no salen en estos momentos en La Moncloa tras haber dicho Pablo Casado que no piensa apoyar ese decreto y haber aprobado su ‘no’ la Ejecutiva de ERC.

¿Tiene posibilidades de salir todavía adelante la prórroga?

El Gobierno confía en que sí. El PP ha dicho que no apoyará, pero no ha concretado si votará en contra o se abstendrá. Si se diera esta segunda opción, el Ejecutivo sacaría la votación ya que tendría más síes que noes. Pero si el PP se decanta por el no, Sánchez lo tendrá muy difícil, dependiendo entonces de lo que hagan Ciudadanos y el PNV (solo le valdría a Moncloa el sí de estos dos partidos y no la abstención).

¿Y si no sale el estado de alarma?

Se abre un escenario desconocido. El Gobierno ya ha advertido al PP de que si no se aprueba, se producirá un caos “sanitario y económico”. El estado de alarma solo seguiría hasta este sábado -fin de la actual prórroga-. El propio Gobierno ya ha dicho que no existe un plan B, que es el modelo que están siguiendo unos veinte países de nuestro entorno y que es efectivo a la hora de frenar la curva.

Según varios expertos constitucionalistas consultados, si decae el decreto, se vuelve al momento anterior del 14 de marzo (la actuales medidas están al amparo del actual estado de alarma). Entre otras consecuencias, el Gobierno dejaría de ser el mando único en todas las materias y las autonomías volverían a tener la gestión de la Sanidad, por ejemplo. Es decir, se podría haber un escenario en el que cada autonomía empiece a aplicar su propia desescalada. Cataluña y Euskadi es lo que tienen en mente.