Ella agradece el apoyo de las suyas, pero no puede evitar sentir un poco de miedo. “Esta campaña está siendo más dura que las otras que han hecho contra mí y me da miedo y me preocupa mi familia”, asegura. El acoso es tal que ha tenido que cancelar un viaje a El Salvador, ya que también tiene haters al otro lado del charco y considera que no es un momento seguro para ir allí a trabajar, a pesar de que fue en ese país donde empezó a interpretar No sólo duelen los golpes y de tener familia y amigos salvadoreños.

Tomará medidas legales contra quienes le sigan amenazando de muerte a ella o a su familia y espera que así “se apaguen algunos fuegos”. “Porque siempre he recibido mensajes de que ojalá me violen o me caiga y me mate, pero no tan agresivos como ahora”, lamenta.