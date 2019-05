Rafael Hernando recuerda su imagen más lamentable con Rubalcaba: "Fue un momento desafortunado por ambas partes"

Lo qué has cambiado, tocayo! pic.twitter.com/I70yxyDXd2

Hernando, que en aquel momento era diputado del PP, trató de agredir a Rubalcaba tras una tensa sesión en la que la Diputación Permanente del Congreso rechazó la petición del PP para que compareciera en la Cámara Baja la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para explicar las circunstancias del incendio de Guadalajara.

El secretario general del PP en aquel momento, Ángel Acebes, y el portavoz de su grupo, Eduardo Zaplana, tuvieron que sujetar a Hernando. Rubalcaba acusó a los populares de haber mentido durante su intervención en el debate e hizo un gesto (se llevó la mano a la cara) que ofendió a los populares.

Fue entonces cuando Hernando, que conocía a uno de los once fallecidos en el incendio, se fue hacia Rubalcaba diciéndole: “Eso no me lo dices a la cara”.

La intervención de Acebes y Zaplana, que sujetaron a su compañero y le tranquilizaron, impidió que el diputado pudiera llegar a tocar al portavoz socialista, que estaba a menos de un metro suyo.

Hernando ha sido preguntado por ese momento este viernes en Cuatro al Día. “Fue un momento desafortunado por ambas partes, un momento de tensión”, ha argumentado.

“No nos marcó nuestra relación posterior”, ha añadido antes de subrayar que Rubalcaba ha contribuido de una “forma extraordinaria a la consolidación de la democracia, de nuestra monarquía”. “En estos momentos hay que rendirle homenaje”, ha zanjado.

Hernando ha recordado, además, que el pasado verano se tomó una cerveza con Rubalcaba, al que ha calificado de “adversario correoso” y “parlamentario temible”.