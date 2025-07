Un profesor de universidad dice basta por lo que hacen los padres de sus alumnos cuando suspenden una asignatura

El doctor y profesor de universidad @George.fn31 ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok, aprovechando que ha terminado el curso, para hablar sobre la "sobreprotección" de los alumnos por parte de los padres, especialmente cuando suspenden algunas asignaturas.

"No entiendo cómo en la universidad puede haber madres y padres que llamen a la jefatura de estudios para intentar, a través de interpelaciones a los profesores o a los coordinadores de estudio, que sus hijos aprueben asignaturas que han suspendido ellos solos", ha mencionado al principio del vídeo.

Su reflexión ha abordado que, de esta manera, los padres consiguen que sus hijos, de 20, 21 o 22 años, sean "incapaces de solucionar sus problemas solo y que no se responsabilice de las consecuencias de sus actos".

"Los profesores tratamos a los alumnos con la máxima objetividad posible, y si un alumno suspende una asignatura, la ha suspendido él solo, no le ha suspendido el profesor... Que muchas veces esto se nos olvida", ha razonado. Se ha referido especialmente a los que suspenden entre un 40-50% de las asignaturas, reflejando que no han querido trabajar.

"Por muchas películas que os pueda contar, son mentira, la realidad es que a lo mejor no va a clase, no estudia o no presta la suficiente atención... Si os dejáis engañar, estáis creando futuros adultos totalmente disfuncionales", ha expresado.

Como en muchas situaciones, "hay casos y casos". Su mensaje ha llegado desde la buena intención de buscar lo mejor para el futuro de sus alumnos y no depender de terceras personas "para poder solucionar sus problemas".