Raphael se moja sobre este partido político: "Yo desde luego no soy"

Raphael ha acudido este miércoles a Espejo Público, el programa matutino de Susanna Griso en Antena 3, para hacer un repaso por su carrera y para hablar de nuevo trabajo Raphael sinphónico y resinphónico que recoge los dos conciertos de 2015 y 2018 y que, además, contiene cuatro temas inéditos.

Pero no solo han hablado con el cantante de música, también han hecho un repaso por la actualidad política, marcada sobre todo por Cataluña, las elecciones, el pacto entre Podemos y PSOE y el auge de la extrema derecha de Vox.

De todas estas cosas ha hablado Rapahel, de forma escueta eso sí. “Espero que haya una solución. Lo que más le interese a los españoles”, ha respondido sobre cómo ve el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cara a una posible investidura.

También ha contado que vivió la exhumación de Franco por la tele y ha asegurado que “se tardó muchísimos años”. ”¿Para qué guardar las cosas para solucionarlas después?”, ha añadido.

En cuanto al auge del partido de Santiago Abascal ha afirmado que es un partido que “puede que sea diferente a los demás” y que por eso “la gente lo ha acogido de esta manera”.

Ahí, Susanna Griso ha interrumpido al cantante para explicar la tesis de una periodista portuguesa, que aseguró que los españoles somos muy de “comprar el último producto del supermercado” y ha extrapolado eso a la botica política.

“A mí no se me había ocurrido eso, pero puede ser. Que sea lo novedoso de pronto. Yo desde luego no soy, pero en fin, hay gente que le gusta”, ha afirmado Raphael.