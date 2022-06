Rebel Wilson presenta a su novia: "Lo que necesitaba todo este tiempo era una princesa Disney"

View this post on Instagram

Lo curioso es que ya habían aparecido juntas pero nadie había atado cabos. La pareja posó en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras la última edición de los Oscar, pero no se especuló con que pudieran ser pareja.

Hace un mes, en una entrevista con People, la actriz contó que estaba en una relación, aunque no especificó el género de su pareja, y que se habían conocido a través de alguien en común. Desveló además que estuvieron hablando por teléfono durante semanas antes de dar el paso de conocerse, algo que le pareció romántico y de la “vieja escuela”.

Aseguró que la gran diferencia entre esta relación y las anteriores que había tenido es que es genial “tener a alguien a quien sientes como un compañero igual y estar en una relación sana”. “En ocasiones, no estoy diciendo con todos mis ex, que son geniales, había veces en las que probablemente aguanté cosas que no debería. Así que se siente distinto el estar en una relación realmente sana”, matizó.