Rescatan este fragmento de entrevista de Ana Pastor: supera los 22.000 'me gusta' y 9.500 retuits

En 2014, Ana Pastor volvió a entrevistar a Correa, en este caso en CNN. ”¿Qué pasó en TVE? ¿No decías que había independencia y todas esas cosas?”, preguntó el político. Y ella replicó: “Esto no me lo tienes que preguntar a mí”.

“Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. No se engañe Ana”, insistió él. Y Pastor zanjó: “Me repite mucho eso de que no me engañe. Pero créame, que no me engaño”.