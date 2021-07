"Respeto infinito": este histórico concursante de 'Saber y ganar' se lleva todos los aplausos

A partir de ahí, es cuando su respuesta ha cogido todavía más valor: “Yo no me quejo en ese sentido, si no hubiera habido una Sanidad Pública, una biblioteca pública, una escuela pública,... yo no habría podido llegar hasta aquí. No me importa pagar un porcentaje alto de impuestos, como este año que pagaré un 42% o un 43% del premio. Es parte de este estado de bienestar en el que vivimos y a mí me parece un gran sistema”.

El usuario Enrique Cuesta la ha recuperado y ha elogiado al concursante: “200 programas en Saber y ganar 20 meses allí Y 188.888 € ganados Si es poco mérito lo completa con esta respuesta de quitarse el sombrero Respeto infinito”. La respuesta ha sido tan aclamado que el tuitero ha recibido más de 11.000 me gusta.