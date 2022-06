La portavoz del Govern se posiciona abiertamente tras la polémica con su escote censurado en TV3

Patrícia Plaja, en la comentada imagen TV3

La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, se ha pronunciado con claridad un día después de la polémica con su escote en una aparición televisiva en TV3.

El miércoles, la televisión pública catalana protagonizó un momento polémico y muy comentado de inmediato en el programa Els Matins al taparle buena parte del escote que mostraba su camiseta. Según varios testigos, dos trabajadoras de la cadena entraron en directo, sin consultarle y le subieron la camiseta con la ayuda de un par de agujas.

Pasadas 24 horas, Plaja ha escrito una tribuna en La Vanguardia titulada ‘El escote no me incomodaba, esto sí’, en el que reconoce, literalmente, que “la blusa escotada que elegí para ir a una entrevista en televisión no me hacía sentir incómoda. Escribir sobre mis tetas en este artículo, sí. Pero hablemos”.

Así, la portavoz pide abiertamente “que esto sirva para que mañana ninguna mujer tenga que dar explicaciones sobre el tamaño de su escote en particular o sobre su estética, en general”.

Sorprendida por la escena, confiesa en el texto que quiso saber qué pasaba: ”¿Se me ha visto un pecho?‘, pregunté mientras profesionales de vestuario me recolocaban la blusa. Nadie me contestó. ‘¿Se me han visto las tetas?’, volví a repetir. Pero estábamos en directo y no había tiempo de explicaciones que vinieron después y que ya son públicas”.

“Alguien pensó, erróneamente, que no estaba cómoda y con la mejor de las intenciones intentaron arreglarlo. Y yo me lo creo. Pero la decisión no fue acertada y de eso ya no hay duda porque sino no estaríamos hablando”, sentencia la voz del Ejecutivo catalán.

Plaja, asume que “de cada crisis no sale una oportunidad”, pero exige que “de esa polémica aprendamos que no podemos normalizar la presión estética que sufrimos todavía hoy las mujeres”.

Su carta abierta acaba con una peculiar comparativa: “En 2008, Angela Merkel llenó muchos más titulares que yo para llevar lo que algunos consideraron un escote inapropiado y provocativo en la inauguración de la nueva ópera de Oslo. Ninguna similitud entre ella y yo, demasiado entre donde estábamos hace 14 años y donde estamos todavía hoy cuando algunos ven un escote”.

L’escot de la portaveu del @govern @patriciaplaja ha estat censurat aquest matí durant una entrevista als @elsmatins de @tv3cat.En una pausa de 25 segons per posar un vídeo li han tret l’americana i li han posat agulles per pujar-li la samarreta.El rètol també ha quedat més amunt pic.twitter.com/nXkk8osjsL — Anna Punsí (@punsix) June 15, 2022