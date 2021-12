La respuesta de Yolanda Díaz a los que acusan de vender "humo" con la reforma laboral

Tras meses de intensa negociación y tiras y afloja entre Gobierno, patronal y sindicatos, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación de la reforma laboral . No obstante, desde que se materializó el acuerdo a tres bandas, se han sucedido las críticas de partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV o Bloque Nacionalista Galego (BNG) , quienes piden que se tramite como proyecto de ley en el Congreso para incorporar cambios.

De esta forma, Díaz ha salido al paso de las críticas lamentando que “decirle a los trabajadores y trabajadoras de Cádiz que por lo que peleaban en la ultraactividad es ‘humo’, yo entiéndanme, de verdad...”. Así, ha proseguido comentando que “soy bastante humilde, pero de esto sí que sé un poco y, créanme, ‘humo’, exactamente ‘humo’ no es”.

La lección de Díaz

Al mismo tiempo y previamente a esta respuesta, la ministra de Trabajo ha reconocido la dificultad de llegar al entendimiento en las negociaciones, pero ha defendido el acuerdo alcanzado.

“A veces no conseguir todo lo que uno quiere, si mejora la vida del país, aunque no consiga todas sus posiciones, es mucho mejor”, ha argumentado Díaz. Al respecto, la vicepresidenta segunda ha esgrimido que lo sabe “por mi trabajo, lo sé por la vida y lo sé porque me lo ha enseñado la política”.