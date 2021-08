España coge velocidad de crucero: cae la décima con los ojos puestos en el jueves

Ya no hay lugar para la ‘resaca’ ni para jornadas tranquilas. España ha cogido su velocidad de crucero y suma su décima medalla en mano (oficialmente no se contabiliza aún la del fútbol) gracias a la vela. En concreto, gracias al dúo Jordi Xammar-Nicolás García, que ha defendido su podio en la clase 470 hasta colgarse el bronce, no sin (algo de) sufrimiento en la medal race.

Los cálculos más sensatos miraban al campo de regatas como única opción real de metal este miércoles, pero a punto ha estado Adrián Ben de dar la sorpresa. El atleta gallego ha logrado un quinto en la final de 800 metros en el día de su cumpleaños que sabe a gloria y a futuro. Tiene 23 años y un horizonte inmenso por delante. También se le estima a Asier Martínez y Marta Pérez, magníficos en semifinales y con pase a las finales de los 110 vallas y el 1.500, respectivamente.

Sin hacer ruido, Marcos Ruiz se lleva un diploma en halterofilia, mismo premio pero con distinta repercusión que la selección femenina de baloncesto, que ha caído en los últimos segundos ante Francia. Adiós a las medallas para el basket nacional.

El piragüismo pinta muy, muy bien, con un pleno (cinco de cinco), clasificados para semifinales. Mañana semis y, si llegan, final. Craviotto, Arévalo, Cubelos-Peña, Jacome y Contreras forman un top five con aspiraciones a todo. Habrá que seguir muy atentos al golf dado el magnífico arranque de Carlota Ciganda y Azahara Muñoz. Y ni que decir del waterpolo masculino, que sigue con pleno y ya está en semis.

Cerramos el decimosegundo día de competición con un nuevo metal, tres diplomas y las ilusiones en alto con todo lo que se viene, que es muchísimo. Este ha sido el resultado completo hoy:

VELA

Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez, BRONCE en 470.

ATLETISMO

Jorge Ureña cierra la primera jornada del decathlón en octavo puesto provisional con 4310 puntos, a 210 de las medallas.

María Vicente acaba la primera jornada del heptathlón en 12ª posición, con 3736 puntos, tras cuatro pruebas.

Odei Jainaga, eliminado en la clasificación de lanzamiento de jabalina.

Asier Martínez, a la final del 110 m. vallas.

Marta Pérez, a la final del 1.500 m. tras ser quinta en su semifinal y marcar su mejor marca personal.

Aauri Lorena Bokesa, eliminada en semifinales de 400 m con su mejor marca personal de siempre.

Carolina Robles, decimocuarta en la final del 3.000 m. obstáculos.

Javier Cienfuegos, décimo en la final de martillo, muy cerca del diploma.

Adrián Ben, quinto en la final del 800 metros. DIPLOMA.

PIRAGÜISMO

Saúl Craviotto, a semifinales de K1 200 por la vía rápida.

Carlos Arévalo, también a semis del K1 200 sin necesidad de repesca.

Antía Jácome, a semifinales por la vía de la repesca (llamada cuartos de final) en C1 200 metros.

Isabel María Contreras pasa a semifinales por repesca en K1 500 m.

Paco Cubelos e Íñigo Peña, directos en semifinales al ganar su serie de K2 1.000.

NATACIÓN - AGUAS ABIERTAS

Paula Ruiz Bravo, decimosexta en la prueba de 10 kilómetros.

GOLF

Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, entre las mejores tras la primera jornada. Acaban con tres bajo par y dos bajo par, respectivamente. La líder, la sueca Madelene Sagstrom, va con -5.

HALTEROFILIA

Marcos Ruiz, octavo en su prueba de más de 109 kilos. DIPLOMA.

PATINAJE

Julia Benedetti no consigue clasificarse para la final de park en el debut del skate olímpico y queda 16ª.

WATERPOLO (M)

España gana 12-8 a EEUU en cuartos y se mete en semifinales.

BALONCESTO (F)

España cae 64-67 en cuartos de final ante Francia. DIPLOMA.