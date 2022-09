Nueva 'premier', mismos retos: el trabajo que tiene por delante Liz Truss en Reino Unido

Jeff J Mitchell via Getty Images

Jeff J Mitchell via Getty Images

El 64% de los ciudadanos de Reino Unido desaprueba la gestión del actual Gobierno de Boris Johnson . Apenas un 18% lo aplaude. Los datos de Yougov son desoladores , pero con ellos tendrá que lidiar, sí o sí, la nueva primera ministra, Liz Truss , vencedora en la carrera conservadora por relevar al premier en el 10 de Downing Street y al frente de su formación. Aún no ha tomado posesión de cargo -lo hará mañana, en Balmoral, ante Isabel II - y ya tiene encima un chaparrón importante: inflación, crisis energética, poder adquisitivo, Brexit, Irlanda del Norte sin Gobierno y Escocia con refrendo y una imagen de gestión hundida, bochornosa. Para nada ha planteado soluciones en sus dos meses de campaña contra Rishi Sunak . Este es el momento de las respuestas.

Truss no ha querido adelantar promesas concretas, a la espera de ver si ganaba, y eso ha enervado a la población. “Creo que afrontamos desafíos muy graves. Actuaré en el plazo de una semana, (pero) no puedo decir lo que haré”, dijo, según cita la Agencia EFE. Su plan, asegura, será “a largo plazo”, con el fin de “tranquilizar a la gente”. Sus anuncios se esperan como agua de mayo, por ahora sólo ha prometido, genéricamente, recortes de impuestos masivos -los que subieron en abril volverán a su estado inicial y no se creará ninguno nuevo-, usando además un tono muy duro contra los sindicatos. Un marco que ha encantado a las bases conservadoras.