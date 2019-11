Revuelo por lo que ha comido Letizia en Cuba: "Se desmonta el mito"

A post shared by Ivan chefs Justo (@ivanchefsjusto) on Nov 12, 2019 at 12:02pm PST

View this post on Instagram

Mucho se ha hablado sobre la alimentación de Letizia e incluso se ha asegurado que es vegetariana y que no come carne. Pero ese dato ha resultado ser falso.

A post shared by Ivan chefs Justo (@ivanchefsjusto) on Nov 12, 2019 at 12:16pm PST

View this post on Instagram

A post shared by Ivan chefs Justo (@ivanchefsjusto) on Nov 12, 2019 at 12:23pm PST

View this post on Instagram

“Ha habido muchos rumores acerca que come o deja de comer, si toma alcohol o no o incluso han llegado a asegurar que Letizia es vegetariana y no come carne. Algo que ahora podemos corroborar que no es verdad y es tan solo un mito”, dice esa publicación.

Lecturas, por su parte, destaca que Letizia “se atreve con la carne”. “El último plato ha llamado especialmente la atención ya que es conocido por todos lo poco amiga que es la reina de la carne”, dice esa publicación.

También Vanitatis destaca lo que tomó la reina y titula: “Y Letizia comió carne”. La publicación destaca que el hecho de que la reina comiese lechón “llama especialmente la atención, dado que es de sobra conocido lo poco amiga que es doña Letizia de comer carne”.