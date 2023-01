Rifirrafe en Twitter entre PP y Podemos por el taxista que increpó a Ayuso

La líder madrileña, sorprendida por esta interpelación en plena calle, se defendió como pudo. “Iba a presentar una regulación que no me han dejado aprobar”, respondió.

“Sí, pero una regulación que va contra el taxi más todavía. Porque los taxistas no queremos trabajar las 24 horas al día, queremos conciliación familiar”, le replicó el taxista, justo antes de que Ayuso continuara junto a los miembros de su equipo y entrara en las instalaciones de la asociación.

En conversación telefónica con El HuffPost , el taxista ha criticado que Ayuso intente equiparar las condiciones del taxi con las de los VTC a través de un nuevo reglamento que incluye, entre otras medidas, la posibilidad de trabajar 24 horas y la suspensión del día de descanso obligatorio. ”(Ayuso) no tiene ni puta idea sobre el taxi. Que se meta en sus labores. Nosotros ya estamos regulados”, ha explicado.

Al respecto, Julián explicó a El HuffPost que Podemos es un partido que le “hace gracia”, pero no es militante. “Yo tengo un primo que es facha y tiene fotos con Sánchez e Iglesias. Porque me saque una foto con Iglesias no quiere decir que sea de Podemos. Mi única vinculación con el partido tuvo lugar al principio, ya que participé en la formación de los círculos morados. Pero nada más”, asegura.