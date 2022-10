"De clase obrera, no": la revelación del multimillonario Sunak que lo deja todo claro

Ay, la hemeroteca. Qué difícil escapar de ella. Todos tenemos un pasado y los políticos, también. Cuando alguien llega a un alto cargo, se mira con lupa lo que dijo e hizo. Y eso es lo que está pasando con Rishi Sunak , el flamante primer ministro de Reino Unido por el Partido Conservador. En las redes sociales se están rescatando no sólo las polémicas de su gestión, que algunas sonadas ha tenido , sino también algunos desbarres de cuando no se había ni afiliado a los tories.

Por ejemplo, ha salido a la luz una entrevista que dio a la BBC en marzo de 2001, grabada en su casa, junto a su padre, Yashvir Sunak, médico de familia, en la que el veinteañero (nació en marzo de 1980) habla de sus amistades, tras mostrar fotos de su estancia en elitistas colegios como el Winchester College. En un entorno claramente acomodado, afirma: ”Tengo amigos que son aristócratas, tengo amigos que son de clase alta, tengo amigos que son de clase trabajadora”. Y, entonces, se desdice: “Pero... no, no de clase trabajadora”. La sonrisa nerviosa de su padre, que se revuelve en el sofá y mira a algún lado (¡corten eso!, ¿eso no va a emitirse, verdad?, parece que dice), lo dice TODO.