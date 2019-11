Robert Moreno: "Luis Enrique me etiquetó con cosas que son muy feas y que no me merezco"

Robert Moreno, exseleccionador nacional de fútbol, ha comparecido este jueves para contestar a las declaraciones de quien fuera su amigo, Luis Enrique, quien regresó al banquillo de La Roja tras la muerte de su hija exigiendo que Moreno no estuviera en el equipo.

En declaraciones en rueda de prensa, Luis Enrique acusó a Moreno de “desleal” y de tener “una ambición desmedida”.

Algo que Moreno ha considerado injusto. “Me etiquetó con cosas que son muy feas y que no me merezco. En el tiempo que he trabajado con él he demostrado que no soy eso”, ha dicho el exseleccionador, que ha comparecido en una rueda de prensa sin preguntas.