Roberto Leal responde a una de las críticas más repetidas de los espectadores de 'Pasapalabra'

Roberto Leal es uno de los presentadores del momento. El periodista andaluz, que cambió la Academia de Operación Triunfo por Pasapalabra, ha conseguido consagrar al concurso de Antena 3 como el líder indiscutible de su franja horaria con casi tres millones de espectadores y más de un 20% de share de media.

Pero nunca llueve a gusto de todos. Y menos con Twitter de por medio. En el hashtag de la red social también van apareciendo críticas al presentador, especialmente las que le acusan de que tenga uno u otro favorito.

Leal, en una entrevista concedida a Ecoteuve, ha contestado a las críticas: “Yo lo vivo con tranquilidad porque ya antes de empezar me dijeron que eso pasaba, que era algo inherente al formato. La gente lo vive con tanta pasión que depende de a quién apoyen ellos, pensarán que apoyo al otro. A mí eso no me afecta en absoluto, porque a las redes le doy la importancia justa”.

Además, el andaluz ha reconocido que ya les dio poco valor en OT 2017, una edición que tuvo una gran repercusión.

“A mí ni me afecta que me digan que soy el mejor presentador, el número uno, ni me afecta que me digan que tengo un favorito, que se me ve el plumero, etc. Yo tengo una favorita, que es mi hija”, ha proseguido.

Finalmente, Leal ha reiterado que comprende que exista ese tipo de críticas porque “es un formato que se vive con mucha pasión”. “Es lógico que la gente quiera lo mejor para su concursante. Esto es parte del pack de Pasapalabra”, ha finalizado.