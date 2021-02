El autor del rótulo de TVE sobre Leonor reacciona de forma irónica tras su cese

Bernat Barrachina, guionista del programa La Hora de La1 de TVE, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que ha sido despedido por el polémico rótulo sobre la princesa Leonor que se pudo ver este miércoles en directo.

Un rótulo referido al anuncio realizado por la Casa Real de que la primogénita de Felipe y Letizia cursará el Bachillerato en Gales y que rezaba lo siguiente, ironizando sobre la situación de Juan Carlos I: “Leonor se va de España, como su abuelo”.

La administradora de RTVE, Rosa María Mateo, lamentó “el grave error” y anunció “medidas inmediatas” para que los responsables de la “equivocación” fueran relevados de sus puestos.

Uno de esos responsables es Barrachina, que ha anunciado su despido desde Twitter con el famoso vídeo del emérito diciendo “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir” tras su incidente en Botsuana. “Me han despedido, como al abuelo de Leonor”, ha escrito.