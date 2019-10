Rozalén consigue uno de sus mayores éxitos en Instagram con este sentido mensaje durante la exhumación de Franco

Además, al texto le ha añadido el enlace a su canción Justo, que tiene dedicada a su tío abuelo.

De hecho, la publicación en un día se ha convertido en una de las que más repercusión ha tenido en este 2019 en la cuenta de la cantante. En escasas 24 horas ha recibido más de 28.000 me gusta, cifra a la que solo no llegaba desde principios de junio, cuando una foto con Amaya alcanzó los 31.000.

Esta es la letra de la mencionada canción dedicada a su antepasado Justo.

Calla

No remuevas la herida

Llora siempre en silencio

No levantes rencores que este pueblo es tan pequeño

Eran otros tiempos

Calla

No remuevas la herida

Llora siempre en silencio

No levantes rencores que este pueblo es tan pequeño

Eran otros tiempos

Todos le llamaban Justo

Justo de nombre y acción

El mayor de cinco hermanos

Elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura

Sastre y leñador de profesión

Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio

De los pocos que leía

Estudiaba por las noches en los tres meses de invierno

Él cantaba por las calles, siempre alegre una canción

Al final del 38 son llamados a la guerra

La generación más joven

La quinta del biberón

Se subieron al camión como si fuera una fiesta

Pero él fue el único que no volvió

Y ahora yo logro oírte cantar

Se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar

Y ahora yo logro oírte cantar

Si no curas la herida duele, supura, no guarda paz

Tras trece días sin noticias, la alegría de un segundo

Llega una carta de vuelta

Otra de su compañero

Fue una bala, nos leía el diario

Me quedé con su pucara, la guerrera y el mechero

La madre ya nos baja gritando por la cuesta

¡Canallas, me lo habéis matado!

Sin una flor

Sin un adiós

La única tumba, la de su corazón

Pero ahora yo logro oírte cantar

Se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar

Y ahora yo logro oírte cantar

Si no curas la herida duele, supura, no guarda paz

No guarda paz

No guarda paz

No guarda paz

No guarda paz

No guarda paz

No guarda paz

Quiéreme niña, quiéreme niña, quiéreme siempre

Quiéreme tanto, quiéreme tanto como te quiero

A cambio de esto yo te daré

La caña dulce, la dulce la caña y el buen café

La caña dulce, la dulce la caña y el buen café