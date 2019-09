La estrofa pertenece a la canción Justo, una de las once piezas que componen su disco Cuando el río suena (2017). Un trabajo en el que abordó temas políticos y sociales como el celibato en la Iglesia, la violencia de género y la memoria histórica. El drama de la Guerra Civil le toca de cerca: mientras preparaba el disco se localizaron los restos de su tío abuelo, al que su familia no volvió a ver después de que se subiese a un camión militar con sólo 18 años. “Mi abuela pudo cerrar el duelo y dejarle una flor a su hermano antes de morirse”, suele contar durante sus conciertos.

Estas palabras, una tras otra, eran las que le decía su familia a María de los Ángeles Rozalén (Albacete, 1986) cuando preguntaba sobre su tío abuelo Se llamaba Justo y era miembro de la conocida como ‘La quinta del Biberón’. Desapareció en la Guerra Civil española a finales de 1938. Pero Rozalén no dejó de preguntar, de preguntarse. No calló. Y removió la herida, vaya que si la removió...

Es que no sólo han censurado a artistas por sus letras, es que llegaron a decir que no iban a contratar a ningún grupo afín a Podemos. ¿A quién se le ocurre eso? Estaba superadísimo... No sé qué pretenden. Cuando prohíbes, oprimes y reprimes el efecto es el contrario.

Son unos incendiarios y quiero pensar que son pocos. No piensan en el sufrimiento de otras personas, son unos egoístas. Esto me da más ganas de recordar a mis antepasados y yo les deseo que ojalá, cuando se mueran, alguien les recuerde. Seguro que querrán. Para mí es muy importante saber de dónde vengo y llevo a mis antepasados clavados en la nuca. Hay que seguir con alegría hablando de nuestra memoria, de nuestras raíces y de nuestra historia. Creo que hay que hablar más que callar.

Estoy decepcionadísima. No nos merecíamos esto. Han dejado perder una oportunidad. Me parece ridículo que la izquierda siempre pierda aunque gane. Al ver que votarles no vale, me planteé abstenerme. Mucha gente lo va a hacer. Pero la verdad es que no me da la gana perder el derecho a votar. No tengo ni idea de a quién voy a votar... Bueno, sí, pero desde el cabreo.

¿Piensa lo mismo de C tangana? Cancelaron su concierto en Bilbao por letras machistas...

Me considero feminista y no estuvo bien censurarlo. Entiendo que las asociaciones feministas no quieran que con dinero público se contrate a un artista que tiene esas letras... Aunque tiene otras canciones que sí me molan y algunas cosas que me parecen interesantes como artista. Las demás no las comparto. No estoy a favor de la censura, de la represión o del castigo. Y si es por parte de la izquierda, me choca más. Entiendo lo que se buscaba,.pero la forma no ha sido la adecuada. Además le han dado mucha más voz.

Alguna vez ha dicho que usted misma se autocensura. ¿En qué? ¿Qué pasaría si dijese lo que piensa?

Que me odiaría mucha gente. Tengo una manera de pensar y sé que vivo en un planeta en el que tenemos que convivir, así que si puedo decir las cosas con respeto y amor, gano mucho más de lo que pierdo. Yo antes era más radical, pero creo que me funciona mejor decir las cosas con cariño. Hay cosas que se pueden hablar sin odiar.

He dejado de decir cosas por la autocensura, sí. En la canción de Justo he contado una historia personal, pero si de verdad dijera lo que pienso sobre ese tema [la memoria histórica] sería más bestia diciendo las cosas. Pero creo que de esta manera puedo llegar a más gente. Si no curas la herida, duele, supura y no guarda paz. Si con un poco de suavidad puedes hablarlo, mejor.