RTVE comparte la receta de un roscón y Cocina RTVE se queda flipando con una de las respuestas

Nadie pensó jamás que a alguien le podía incomodar que la cuenta oficial de RTVE compartiese la receta de un roscón de reyes saludable pero esto es Twitter y la cosa funciona así.

@RTVE —cuenta con más de 1,2 millones de seguidores—publicó en Twitter una receta de la sección @CocinaRTVE, donde se comparten recetas y contenido de los programas gastronómicos que emite el ente público.

“Cocina RTVE te muestra la receta del roscón de Reyes saludable y fitness de Petit Fit Alto en proteínas y sin azúcares refinados.. este roscón tiene todo el sabor sin descuidar tu alimentación”, se puede leer en un inocente tuit publicado por la cuenta @RTVE.

Lo que nadie esperaba era recibir la siguiente réplica: “Yo no como ese Roscón de @rtve y @CocinaRTVE mientras no sea: Sostenible, Transversal, No Binario, Ecológico, Feminista, Verde, de Km. 0 y con mucha perspectiva de género. Parece mentira que no cierren el Horno San Onofre, La Mallorquina,… y sus roscones heteropatriarcales”.

Una contestación que ha dejado flipando a @CocinaRTVE que ha respondido diciendo: “Señor, nosotros hablamos de roscones de Reyes, usted ni idea, pero seguro que comer algo dulce y calmarse un poco le vendría genial”.

Una conversación que ha dado que hablar en redes sociales: