Rufián: "Si el rey no quiere firmar los indultos, que abdique"

Pero, en todo caso, ha recordado que hay una forma de que el monarca no firme los indultos, que es abdicando. De todas formas, ha señalado que “sus antecesores han firmado cosas mucho muchísimo peores”.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que si el Rey no está de acuerdo en firmar la medida de gracia, como ha insinuado la presidenta de la Comunidad de Madrid, le ha sugerido la abdicación. “Tengo una idea para el rey [Felipe VI] si no quiere firmar los indultos y es que abdique”, ha propuesto.

En cuanto a las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que reprochó que el Rey tenga que firmar los indultos de los presos del procés, Rufián ha señalado que la dirigente del PP “la lía”, cuando “no lee” un discurso . Concretamente, ha expresado que “fíjense que cada vez que Díaz Ayuso la lía no lee, es que no lee lo que le escriben”.

Un referéndum sobre el ‘Estatut’ sería ‘vintage’

Rufián también ha contestado a las declaraciones del ministro de Función Pública, Miquel Iceta, en las que proponía un referéndum sobre el Estatut de Catalunya. Según el portavoz de los republicanos catalanes, su partido lleva noventa años defendiendo la autodeterminación de Cataluña y, por tanto, volver a un planteamiento estatutario le suena “un poco vintage”.

Eso sí, el político de Esquerra ha valorado el talante negociador del nuevo Gobierno porque hasta hace muy poco, ha dicho, PP y PSOE no solo votaban juntos la aplicación del 155 sino que amenazaban con mandar a los geos “a no sé quien y a no sé donde”. “Es bueno que hablemos ahora de política”, aunque algunos lo hacen obligados, ha señalado refiriéndose a los socialistas.

Reclamación de la amnistía

En declaraciones en el Congreso, Gabriel Rufián también ha reiterado que la apuesta de ERC es la amnistía de todos los políticos catalanes procesados por la consulta soberanista de 2014 y el referéndum independentista de 2017, pues considera que si en 1977 se hizo “para asesinos y fascistas”, con mayor motivo se podría hacer ahora.

Con todo, el nacionalista catalán ha destacado que su formación “jamás” va a menospreciar los indultos o cualquier otra “medida política” que ayude a sus compañeros condenados, aunque insiste en que no son suficientes.

En cuanto a la gestión de los tiempos del Gobierno, que tiene prometida una reforma del delito de sedición y que prepara los indultos a los presos del procés, ha recalcado que ERC “jamás va a menospreciar una medida política que sirva para mitigar el dolor de los compañeros”.