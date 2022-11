Rusia se va (lentamente) de Jersón, pero la guerra sigue

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

El anuncio lanzado ayer por el Kremlin no ha pillado por sorpresa a casi nadie. Rusia se retira de Jersón, una ciudad que tarde o temprano iba a perder ante la creciente presión ucraniana en la región.

Pero ni Ucrania se fía de la jugada ni Rusia admite una simple retirada. El movimiento ordenado por Moscú supone blindar la margen izquierda del río Dniéper, fundamental para todo el sur del país. No será un proceso rápido, adelantan fuentes de la inteligencia occidental, con un movimiento de tropas previsto de 30.000 unidades.

100.000 bajas en cada bando, según EEUU

Pese a la difícil situación actual, Washington no cierra la puerta a algún tipo de fin negociado del conflicto si las líneas de frente se estabilizan durante el invierno. “Si hay una oportunidad de negociar y lograr la paz, hay que aprovecharla”, ha explicado el propio alto mando militar. Sin embargo, en caso de que las negociaciones no fructifiquen, Washington seguirá entregando armamento a Ucrania, al tiempo que ha incidido en que “debe haber un reconocimiento mutuo (en Ucrania y Rusia) de que una victoria militar en el verdadero sentido de la palabra podría no ser algo posible por medios militares”.