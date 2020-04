En busca de los nuevos Pactos ¿del Congreso?

Es un acuerdo mínimo porque sólo se ha pactado el escenario en el que se negociaría. Pero supone un pequeño gran paso tras una semana de tensiones entre los dos principales partidos que no eran capaces ni de ponerse de acuerdo en la fecha de la reunión telemática. Además, el tono de Casado, a pesar de que el fondo sigue siendo el mismo, ha cambiado totalmente, mostrando más dialogante y rebajando la crispación durante la rueda de prensa. Ha alejado a la vez la posibilidad de que se convoquen elecciones generales y no ha querido respaldar la petición de su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.

¿Por qué no quería eso el Partido Popular’ El propio Pablo Casado ha sido muy claro: ninguna foto ni Mesa junto a partidos como Bildu, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Los populares preferían ese formato en la Cámara Baja donde se pueden ir llegando a acuerdos puntuales y de manera sectorial sin tener que cerrar grandes pactos en su conjunto. El líder del PP ya ha alejado la posibilidad de que se apoyen unos presupuestos con Sánchez y su “Varoufakis”, en referencia al sector de Unidas Podemos.

El Gobierno, no obstante, dice que este acuerdo entre los dos líderes debe ser consensuado con las otras formaciones políticas que ya habían dicho sí a la creación de la Mesa de Reconstrucción. En cambio, Vox que ni había cogido el teléfono a Sánchez, sí participará en el Congreso. Uno de los fantasmas que sobrevuela es que al final esa comisión sirva solo para el rifirrafe político o que se convierta en una comisión de investigación encubierta y no para llegar a acuerdos. El formato todavía no se ha terminado de perfilar, según fuentes socialistas. Ahora hay que estudiar si se convoca una comisión de carácter permanente o no.