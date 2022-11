Sánchez descoloca a Feijóo con la portada de 'El Mundo': "No hay más que verla para saber qué va a decir"

Todo frente a la sonrisa del presidente del Gobierno, recostado en su escaño, que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

“No hay una institución política ni del Estado que no tenga un barniz de indignidad”, ha asegurado Feijóo, quien ha llegado a hablar de “un clima irrespirable” en el país.

“Preside un Gobierno en llamas”, ha aseverado el líder del PP, que ha llegado a reprochar la no presencia de “diputados de Podemos” en una Cámara, el Senado, donde la formación morada no tiene senadores. “Ministros diputados de Podemos”, ha tenido que matizar ante la carcajada general de los presentes y la incredulidad de los suyos.

“Yo no le voy a insultar”, ha intentado reincorporarse el líder del PP, que ha asegurado que Sánchez “miente” y “no tiene límites”.

Tras atender entre risas y confidencias con el resto de senadores del PSOE, Sánchez, muy cómodo una vez más ante Feijóo, le ha preguntado al líder del PP si la moderación se la ha dejado “en objetos perdidos junto con su supuesta autonomía política”. “Con sus insultos, usted no daña al Gobierno, daña a la convivencia y a la democracia”, ha agregado el jefe del Ejecutivo.

“Un problema que ustedes no crearon pero que no ayudaron a solucionar. Y lo único que han hecho es reprochar. Estuvimos con ustedes y ustedes no están con nosotros”, se ha quejado.