Sánchez: "El cambio en el PP con Feijóo ha sido a peor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánche z, considera que el cambio experimentado por el PP con la llegada de Alberto Núñez Feijóo ha sido a peor y asegura que no tiene ningún contacto con el líder del principal partido de la oposición.

Además, interpreta que no es entendible esa posición cuando el Gobierno se ha abierto a tramitar el decreto como proyecto de ley y poder incorporar así algunas enmiendas, y ve que el PP se contradice consigo mismo al proponer un plan de ahorro energético y después votar contra el decreto del Gobierno.

No ha habido contacto alguno entre Sánchez y Feijóo para comentar el apoyo o no al decreto y subraya que no es sólo una cuestión de que él llame al líder del PP, sino que la comunicación es bidireccional. En ese sentido asegura que cuando él era líder de la oposición hablaba mucho con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.