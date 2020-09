Sánchez espera que España empiece a vacunar en diciembre... y una investigadora envía este aviso horas después

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este lunes que espera que “en el mes de diciembre podamos empezar a vacunar a una parte de la población en España”

“Ahora mismo, a nivel europeo, estamos cerrando contratos con distintas farmacéuticas. La accesibilidad va a ser para todos los ciudadanos europeos y el contrato que ya se ha cerrado es con AstraZeneca y Oxford, ya que es la que es la que ahora mismo tiene los ensayos más avanzados”, dijo una entrevista en Televisión Española.

Horas después, Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC que trabaja en una de las vacunas españolas, lanzó un aviso de prudencia. En una entrevista en RNE, la experta admitió que es verdad que la vacuna de Oxford es “de las más avanzadas” y que “está en fase tres de ensayos clínicos”. Pero subrayó que todavía deben completarse los análisis para saber si esa vacuna es verdaderamente efectiva y segura.

“Ojalá para finales de año estén terminados los ensayos clínicos de fase tres, que es donde realmente se testa la eficacia de la vacuna, pero esto depende de muchos factores, como el nivel de infecciones donde se prueba la vacuna”, señaló.

Zúñiga explicó que la eficacia es ver que realmente protege y esto no se puede hacer infectando a la gente, sino que se lleva a cabo donde hay mucha infección natural.

“Depende de muchos factores tener un numero suficiente en un grupo y en otro para poder concluir que la vacuna es efectiva. Y luego está no solo que se infecten o no. Sino, si se han infectado, si han tenido más o menos enfermedad que la gente no vacunada”, añadió.

La investigadora resaltó que esto depende de unos parámetros que no dependen de la compañía que diseña la vacuna. “Va muy adelantada, pero todavía no ha publicado datos en una población de 55 años, no sabemos si es segura en esa población y si funciona”, advirtió.