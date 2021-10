Sandra Barneda se lleva todos los aplausos por su reacción con Lucía en 'La Última Tentación'

Al contrario que en la primera ocasión, Lucía no se vino abajo y se mostró muy entera al ver las imágenes: “Me da vergüenza. No me corresponden de la misma manera y me da pena y vergüenza ver cómo lo doy todo para que me den mierda. Manuel, para lo bueno y lo malo, no puede esconderlo. Pero él no. Y no hay persona peor que el que no muestra cómo es”.

La calma con la que la concursante explicó sus sentimientos despertaron toda la empatía de los espectadores, pero sobre todo de Barneda, quien estaba visiblemente emocionada: “Sé que no es fácil, sé lo que querías a Isaac, y lo siento”.

La reacción de la presentadora ha provocado un aluvión de comentarios en las redes, donde muchos han destacado que la actitud de Barneda “representa a toda España”.