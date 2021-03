Sanidad y las comunidades acuerdan cerrar perimetralmente en Semana Santa

La Comisión de Salud Pública, en la que están presentes el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha acordado este jueves las medidas frente a la pandemia para Semana Santa: cierre perimetral de las comunidades y toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas.

El documento tendrá que ser ratificado por el Consejo Interterritorial en su reunión del próximo miércoles, pero, de momento, ya hay acuerdo.

“La movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, salvo las excepciones reguladas en el estado de alarma”, señala el texto, en cuyo caso recomienda que las personas que tengan que viajar se sometan a una prueba PCR o test de antígenos antes.

Además del toque de queda, que comenzará a las 10 de la noche, se prohíben reuniones de más de cuatro personas en interiores o exteriores, aunque se desaconseja expresamente la celebración de cualquier encuentro entre no convivientes en domicilios u otros espacios cerrados.

Tampoco se celebrarán “eventos masivos que impliquen aglomeración o concentración” de personas, especifica el documento.

Madrid sigue a la contra

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya avanzó que había “bastante consenso” entre las comunidades con respecto a la posibilidad de restringir la movilidad en Pascua. Según informa El País, la Comunidad de Madrid sigue siendo reticente a aplicar el cierre perimetral, pero ahora se ha quedado sola en la defensa de esta postura.

En la información enviada por Sanidad no se hace mención expresa al caso de los estudiantes universitarios, que según apuntaba este miércoles Cadena Ser, no podrían volver a sus casas en Semana Santa. Aparentemente, no ha habido acuerdo en este punto.

La Comisión considera, además, “pertinente” llevar a cabo una campaña institucional para evitar la relajación de comportamientos bajo el nombre ‘No “salvamos semanas”, salvamos vidas’, dirigida también a reducir el impacto de la “fatiga pandémica”.

Según el borrador al que accedió la Ser, las restricciones entrarían en vigor el viernes 26 de marzo y se mantendrían hasta el 9 de abril. El comunicado emitido por el Ministerio no plantea fechas concretas, pero sí pide “no bajar el nivel de alerta en el que se encuentran las comunidades autónomas desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa”. Lunes Santo, por si todavía queda algún despistado, cae este año el 29 de marzo.