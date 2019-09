Moya ha estimado que Reyes circulaba a una velocidad entre los 111 y 128 km/h con un 10% de margen, ya que para ello ha sumado las velocidades de derrape y de frenada. La perito, que ha apuntado que no lo captó ningún radar en el tramo que recorrió, ha afirmado que tenía destreza al volante y que “sufrió un fallo en su rueda trasera derecha” que le hizo perder el control que ya no pudo recuperar.

Asimismo, ha llegado a la conclusión que no se cree ninguna versión de todas las dadas: “Es muy difícil, extremadamente difícil, y con un margen de error grande; que alguien determine la velocidad. Con lo cual NO me creo ninguna versión... Ni oficial que la desconocemos, ni particular. Y además creo que ya importa poco”.

Además, ha apuntado que “hay mucho humo, nada oficial y lamentablemente todo inútil salvo para insultar y crear ficción”.