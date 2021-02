El Senado de EEUU absuelve a Trump del asalto al Capitolio

“Este juicio político ha sido una farsa completa de principio a fin. Todo este espectáculo no ha sido más que la búsqueda desquiciada de una vendetta política de larga data contra el señor Trump por parte del partido de la oposición”, dijo uno de los letrados del exmandatario, Michael Van Der Veen. Por su parte, en su alegato final, los legisladores demócratas que hacen de “fiscales” en el juicio político intentaron demostrar que Trump incurrió en un patrón de incitación a la violencia y que lo ocurrido en el Capitolio el pasado 6 de enero no es un incidente asilado. Para ello, se valieron de horas de vídeo, cientos de documentos y capturas de pantalla de los mensajes en Twitter de Trump.

“Si no podemos resolver esto juntos como un pueblo, si no podemos resolver esto olvidando las líneas partidistas, la ideología, la geografía y todas esas cosas, entonces ¿cómo vamos a conquistar otras crisis de nuestro tiempo?”, preguntó al hemiciclo, que aguardaba en silencio. “Senadores -rogó Raskin,- este no puede ser nuestra nueva normalidad. Esto tiene que acabar”.



El final del juicio político estuvo rodeado de drama debido a que, esta mañana, de manera inesperada, el Senado aprobó que se citaran testigos a propuesta de los legisladores demócratas que hacen de “fiscales”; pero, finalmente, optó por recular en esa decisión.



Desde el principio, los dos partidos habían optado por un juicio rápido sin testigos, ya que los demócratas querían centrarse en la agenda legislativa del presidente, Joe Biden, y los republicanos deseaban pasar página del asalto lo antes posible.

Se trata del segundo ‘impeachment’ del que se libra Trump, tras ser absuelto también en febrero de 2020 por un Senado que, en aquel entonces, estaba en manos republicanas.