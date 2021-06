Sergio del Molino: “En el momento en que Vox tiene 52 diputados, no puedes fingir que no existe”

El escritor avisa de que con este nuevo libro no busca “rectificar, ni corregir, ni echar la bronca a nadie”, pero sí profundizar en el sentido político que quiso imprimir en su ensayo superventas. Dicho de otra manera, en Contra la España vacía Sergio del Molino entra más al trapo —y se mete en más jardines—, aunque ahora eso le importa “menos”. “Soy más viejo, soy consciente de que no puedes controlar todo lo que digas, porque siempre se va a malinterpretar, cada cual va a coger tu discurso como quiera, y no pasa nada”, reflexiona.

No voy a debatir con quien no se tome la molestia de leer mi libro y me interpele por cosas que ha leído en entrevistas o en glosas de terceros. Si no se toman el trabajo de leerme, no esperen que pierda el tiempo hablando con ustedes en lugar de jugar con mi hijo o ver una peli.

Dice que no está bien levantarse y dejar de debatir. Pero, ¿entonces hay que rebatirlo todo, y debatir en cualquier circunstancia, sin líneas rojas?

Si no estás en política, puedes elegir con quién debates y de qué. Yo, que no estoy en política, puedo elegir a mis interlocutores, y eso no tiene ninguna consecuencia política, porque yo no represento a nadie más que a mí mismo. Pero si alguien está en el Parlamento y tú eres político, no puedes negarte a hablar con él. Puedes permitirte el lujo de ignorar determinados discursos cuando esos discursos no están en las instituciones. Es decir, cuando Vox no era nadie, cuando no había ganado ni un solo escaño ni una concejalía, podíamos permitirnos el lujo de hacerles el vacío. En el momento en el que tienen 52 diputados, no puedes fingir que no existen. Porque eso, además, va en su beneficio. Si tú no discutes con ellos, ellos juegan solos, ocupan ese espacio y lo monopolizan, sin voces en contra que les opongan. En el momento en que ocupan tribunas públicas o están en gobiernos, es la obligación de cualquier oponente político plantarles cara. No puedes levantarte de la mesa y decir ‘con estos no me siento’. Tienes que estar, por mucho que te disgusten y por muy desagradable que sea.

Me parece que fue un error monumental el hecho de que Pablo Iglesias se levantara del debate de la SER. Sentó un precedente totalmente desastroso que beneficia fundamentalmente a Vox, porque les deja todo el espacio. Todas las palabras que tú no digas las van a decir ellos. Una vez eres político no puedes elegir con quién hablas. Si quieres elegir con quién hablas, salte de la política. Sé un ciudadano particular que puede permitirse ese lujo, porque en el momento en que eres representante político, ya no puedes.

Eso es difícil y no lo puede hacer cualquiera, entiendo que es muy duro, yo no sé si sería capaz de mirar a la cara a una persona que me está diciendo determinadas cosas, que está legitimando la violencia y está diciendo barbaridades, pero precisamente porque sé que no aguantaría no me he presentado a unas elecciones.