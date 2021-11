Si quieres una videoconsola, ojo: así te afecta la crisis del transporte

La tecnología y los microchips serán lo más cotizado

Los árboles de Navidad artificiales también subirán de precio

“Están siendo todos los sectores, no hay ninguno que no tenga distribución que no se esté viendo afectado. Podríamos destacar el sector de la automoción por la falta de piezas, el del plástico, que está habiendo dificultades para la adquisición de granza, o el de la madera, que afecta al de la construcción”, apunta Castillo, quien la califica como una “crisis sin precedentes”.

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

“El 80% de productos vienen de Asia”

Esto también ha afectado en lo referente a los contenedores ya que, tal y como explica Castillo, la falta de contenedores en Asia para traer productos se debe a que durante la pandemia no se pudieron devolver los que había en Europa. “Ahora que se ha activado todo, queremos que nos manden material desde China, allí no tienen contenedores porque los tenemos aquí vacíos. No es que no haya, sino que están donde no se los necesita”, apunta.