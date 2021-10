Si recibes una llamada al móvil en la que te dicen esto sobre tu vacuna, cuelga cuanto antes

La Oficina de Seguridad del Internauta ha alertado de una nueva estafa en la que es relativamente fácil caer y a través de la cual los delincuentes se pueden hacer con el control de la cuenta de WhatsApp de la víctima.

El funcionamiento es sencillo: los malhechores se hacen pasar por la Administración, habitualmente por la Seguridad Social, y llaman a un usuario por teléfono para informarle de que ya tiene cita para ponerse la supuesta tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Para ello, piden al usuario que les facilite un código que le ha llegado por SMS para, supuestamente, confirmar la cita. Pero realmente ese código es el de verificación para iniciar sesión en WhatsApp.

Si la víctima facilita este código a los ciberdelincuentes -que utilizan técnicas de ingeniería social o phishing, como en este caso- tendrán acceso libre a su cuenta de la app, y es probable que soliciten un pago al usuario para recuperarla.

Según señala Facua, los estafadores previamente han intentado iniciar sesión en un dispositivo móvil con la cuenta de la víctima. Como WhatsApp sólo permite tener un perfil por número de teléfono, la aplicación envía un SMS con un código de verificación para confirmar que se quiere activar en el nuevo dispositivo.

Si ya has caído en la trampa, la Oficina de Seguridad del Internauta recomienda que trates de contactar con los administradores de WhatsApp para intentar recuperar el control de tu cuenta. Subraya que, aunque es un proceso que puede durar algunos días, es la mejor solución.

“En ocasiones estas cuentas robadas son usadas por los ciberdelincuentes para intentar hablar con tus contactos y robarles su cuenta de WhatsApp con la misma técnica. Por lo que es importante que si has sido víctima, de manera adicional, avises a tus contactos de lo ocurrido por otra vía (llamada telefónica, email, red social, SMS, etc.), para que así, sean conscientes de que no eres tú, ni el que les está escribiendo, ni solicitando su código de verificación”, asegura el organismo.