Si vas a comprar un coche, debes saber que te saldrá más caro: así afecta el nuevo impuesto de matriculación

El 2022 llega con el incremento del impuesto del matriculación bajo el brazo. A partir de este sábado, las compras de nuevos vehículos se encarecerán de media 12 euros mensuales en la letra del coche. Pero no solo afecta a los vehículos comprados a partir del 2022.

La normativa europea se aprobó en 2018 y el 1 de enero del año pasado entró en vigor en España. Sin embargo, quedó congelado tras la solicitud de una moratoria que termina en unos días.

Desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) han calculado que esta medida afectará al sector en cerca de 100.000 matriculaciones menos.

Para que no te pierdas, aquí te hacemos una guía explicando los factores que supone este cambio por si estás pensando comprar un nuevo coche.

¿Cuánto subirá la compra de un vehículo nuevo?

La actualización del impuesto supondrá un incremento medio en la compra de nuevos vehículos de entre 800 y 1.000 euros, según los cálculos de Faconauto.

En 2020, los vehículos nuevos tuvieron un precio medio, incluido el impuesto de matriculación, de 19.341 euros, lo que supone una subida del 7%. Hasta noviembre de 2021, esa cifra se situó en 20.380 euros, un 6,36% más que hasta el mismo mes de 2020.

¿Cuánto pagarán los vehículos?

Los vehículos que emiten entre 144 y 192 gramos de CO2 pagan un 4,75% de este impuesto (120-160 gramos anteriormente), mientras que un 9,75% lo abonan aquellos clientes con automóviles que emiten entre 192 y 240 gramos de CO2 (previamente, en los 160-200 gramos).

El último tramo, aquellos vehículos que expulsan más de 240 gramos, deben abonar el 14,75%, mientras que antes pagaban este porcentaje los que emiten más de 200 gramos de CO2 por kilómetro.

¿Qué diferencia hay con la legislación anterior?

La nueva legislación comunitaria ha supuesto un incremento del precio debido a que el impuesto de matriculación está ligado directamente a las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles.

Con el ciclo NEDC, la mayoría de los coches vendidos en el mercado nacional no pagaban esta tasa, ya que emitían menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, tras el endurecimiento de la normativa de emisiones muchos automóviles saltaron de tramo y pasaron a pagar un 4,75% de impuesto de matriculación, emisiones entre 121 y 159 gramos/kilómetro.

¿A qué se debe la subida del precio?

Con el fin de la moratoria, en 2022 entrará en vigor la normativa de emisiones WLTP que viene a sustituir a la normativa actual NEDC (Nuevo Ciclo de Conducción Europeo) con el objetivo de lograr que los consumos y las emisiones homologados sean más ajustados a los que los coches verdaderamente emiten durante su circulación.

¿Qué pasa si he comprado en 2021 pero aún no me ha llegado?

Es muy probable que si has comprado un vehículo en los últimos meses por la falta de stock aún no te lo hayan entregado. Si es así, tendrás que absorber la modificación del impuesto y no solo el vehículo te llegará tarde sino más caro. Los concesionarios han calculado que arrastran unos 250.000 pedidos que les afectará la medida.