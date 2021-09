Simone Biles, sobre su salud mental: "Que alguien me diga cuándo voy a superar esto"

“Si miras a todo lo que he pasado en los últimos siete años, no debería haber vuelto a formar parte del equipo olímpico”, apunta sobre su participación en Tokyo. “Debería haber renunciado mucho antes, cuando Larry Nassar estuvo en los medios de comunicación durante dos años. Era demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo superé en la medida en que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron”, añade.

Su paso por Japón, sin embargo, le hizo sentir que donde prefería estar era en casa. “Empecé a sentirme más insegura de lo que debía a pesar del entrenamiento que llevábamos y cada vez más nerviosa”, relata.

Tras retirarse de las finales individuales de suelo, salto y asimétricas, finalmente volvió para participar en la de barra con un ejercicio modificado con el que ganó la medalla de bronce.

“No estaba físicamente capacitada”, señala en la entrevista. “Cada vez que lo intentábamos, mi cuerpo decía: ‘Simone, cálmate. Siéntate. No lo vamos a hacer’. Y eso nunca lo había experimentado”, reconoce.