¿Sirven las mascarillas caseras para protegerse del coronavirus?

Las mascarillas escasean desde que el Covid-19 apareció paulatinamente en España en febrero, cuando muchos se lanzaron a las farmacias a comprarlas. Ahora es en los hospitales donde más las necesitan, por eso muchas personas se han puesto manos a la obra en sus casas a coser mascarillas de tela para repartir o para utilizar al bajar a hacer la compra. Algo parecido a lo que sucedió con el gel desinfectante casero , que muchos farmacéuticos no recomendaban.

En España mi tía está cosiendo cubrebocas durante la cuarentena para que (cito), “nuestros médicos se protejan y, a la vez, nos protejan a nosotros.” Y nada, esto me llena el corazón. ❤️ pic.twitter.com/ZiKx2BkXDL

A pesar de que el gesto es un precioso arranque de solidaridad en un momento de extrema dificultad varios colectivos advierten de que la mayoría de mascarillas de tela hechas en casa no sirven para evitar el contagio.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Ourense explican que las mascarillas elaboradas de forma doméstica “no cumplen con los criterios técnicos de fabricación que recomiendan las autoridades sanitarias”. Además, insisten en que “no garantizan en el mismo grado de posibilidades que las homologadas que no puedan producirse contagios” porque no han pasado ningún tipo de control que garantice “evitar la transmisión”.

En YouTube también han proliferado multitud de vídeos con tutoriales para hacerlas con filtros de café o papel de cocina. El problema no es solo que este tipo de mascarillas no ofrezcan protección, también entra en juego el efecto placebo, que da una falsa sensación de seguridad. “Es para sentirnos un poco más protegidos”, explica la investigadora del CSIC Beatriz Novoa, que asegura que el virus puede “colarse” en las mascarillas caseras y que no deberían ser utilizadas en los hospitales.