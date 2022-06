Estos soldados ucranianos LGTBI+ llevan un unicornio como emblema, y es más que un símbolo

EDGAR SU VIA REUTERS

EDGAR SU VIA REUTERS

Para Oleksandr Zhuhan y Antonina Romanova, dos soldados que se identifican como no binarios y utilizan el pronombre ella, este emblema es una forma de mostrar su condición de pareja LGTBI+.

“Quieren destruir nuestra cultura”

Antes de alistarse, Oleksandr y Antonina no tenían formación militar. “Hubo un momento en el que quedó claro que solo teníamos tres opciones: escondernos en un refugio antiaéreo, huir o unirnos a la Defensa Territorial (formada por voluntarios). Elegimos la tercera opción”, explica Antonina.

“Porque lo que está haciendo Rusia no es solo tomar nuestros territorios y matar a nuestra gente. Quieren destruir nuestra cultura y no podemos permitirlo. Vladimir Putin ha aprobado a lo largo de los años leyes que recortan los derechos de las minorías LGTBI+, incluida una ley de 2013 que prohíbe la “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales”.