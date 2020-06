Solo Fernando Simón podía responder esto: dice cuatro veces "no lo sé"

Fernando Simón es, sin duda, uno de los personajes más mediáticos de los últimos tiempos. Su peculiar estilo de comunicar los datos diarios del coronavirus en España le han generado una legión de seguidores (y también críticos). Pero unos y otros coinciden en que siempre da la cara, incluso aunque reconoce no dominar un tema.

En su rueda de prensa este martes le han preguntado por qué los niños parecen estar más protegidos frente al virus. Su respuesta ha sido muy Simón: “Pues no lo sé”. Hasta cuatro veces ha reconocido su desconocimiento en la materia, todo sinceridad.

Más en detalle, el director del CCAES ha apuntado que “lo hemos discutido mucho, puede ser que la reacción inflamatoria producida en los pulmones sea más agresiva en los adultos. Seguro que hay estudios, pero no tengo clara la razón”.

Sin embargo, ha corregido el enunciado de la cuestión: “Sí es cierto que la incidencia en niños es menor, pero para nada cero”. “El problema –aclara– es que aunque transmiten menos, tienen comportamientos de mucho más riesgo con mucha más gente, por lo que hay tener un poquito de cuidado. Es una de las razones por las que se trata de limitar el contacto entre niños y personas vulnerables, pero ahora mismo no soy capaz de darles una razón concreta”, ha insistido (ya por tercera vez).

“También es cierto que otras enfermedades respiratorias tampoco producen cuadros muy graves en niños, incluso otros coronavirus como el MERS, presente ahora en la Península Arábiga. La capacidad del sistema inmunitario más desarrollado en los adultos quizás sea una razón, pero no me gustaría arriesgarme a que piensen que esa es la razón porque no las tengo todas conmigo”, ha rematado el epidemiólogo.