"Son muy peligrosas": La comentada imprudencia de Pablo Motos ('El Hormiguero') en sus vacaciones

Pablo Motos está disfrutando de unas merecidas vacaciones tras una exitosa temporada de El Hormiguero, el programa nocturno que se emite en las noches de Antena 3.

Hace unos días, el presentador compartió un vídeo en su cuenta de Instagram —donde tiene más de un millón de seguidores— en el que explica que se ha quemado, y mucho, durante sus vacaciones.

“Hola, quería deciros que os tenéis que poner protección 50 para que no os queméis. Mira cómo voy, parezco el tercero de Los Morancos si me da más el sol exploto como una rata de Stranger Things. Gracias protección 50. Me duele la espalda”, ha afirmado en el vídeo.

“La protección cincuenta no es suficiente para los pelirrojos”, ha escrito. Y ha añadido las etiquetas: “quemado”, “protección solar”, “cuidado”, “verano”, crema solar”, “al sol” y “playa”.