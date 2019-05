Sudada, sexy y segura: así presume Demi Lovato de sus curvas

A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on May 11, 2019 at 11:29am PDT

May 13, 2019

La cantante se siente feliz con su cuerpo e invita a todo el mundo a hacerlo. “No sé cómo titular esto. La realidad es que estoy sentada en el gimnasio después de una sesión de jiu jitsu, sintiéndome genial tomando mi batido post-entrenamiento. Estoy sudada y no me veo muy glamurosa, pero me siento increíble. Al publicar esto me siento poderosa, porque me gusta esta foto en la que me siento sexy y con la que también puedo defenderme de cualquiera que intente atacarme”, ha escrito en una de sus publicaciones.