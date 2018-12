Hiba Abouk triunfa con una foto sin maquillaje

La actriz Hiba Abouk ha sorprendido este sábado a sus seguidores de Instagram compartiendo una imagen en la que sale con la cara lavada, sin maquillaje y que dejan a la vista un montón de pecas en la nariz y los pómulos.

La foto está localizada en la isla de Zanzíbar, Tanzania, y la flor que la actriz luce en el pelo mojado ayuda a ofrecer una estampa muy veraniega.

"Dolce far niente", ha escrito Abouk junto a la imagen [una expresión italiana que significa algo así como "el dulce no hacer nada"] y las etiquetas "no filtros, no maquillaje, solo África, solo amor".

La publicación acumula más de 26.000 me gusta en apenas dos horas.