Susanna Griso explica su comentado gesto en esta imagen con la reina Letizia: "Las tonterías que he llegado a leer"

El besamanos del pasado 12 de octubre con los reyes Felipe y Letizia sigue trayendo cola. El colaborador de Zapeando, Josie, analizó este martes los estilismos de los invitados al evento y hubo comentarios ácidos para todo el mundo. Hasta para la reina.

Este miércoles, en Espejo Público, Susanna Griso ha querido responder a lo que Josie dijo de ella. La presentadora acudió al evento con un vestido en blanco y negro y con unos guantes, un accesorio que ha dado mucho hablar en los medios. Eso sí, a la hora de dar la mano a los reyes la periodista se quitó el derecho y se lo pasó a la otra mano.

A Josie no le ha gustado nada cómo iba vestida Griso. “Esto tiene un horario y yo por la mañana no lo veo”, ha dicho el estilista del programa de Dani Mateo de los guantes de la presentadora. Pese a las críticas, Josie ha indultado el look de la presentadora de Espejo Público.

La periodista se ha tomado con humor la rajada de Josie y ha hablado de por qué se visitó así: “Cristina, mi estilista, me dijo ‘esto con guantes tal’. Me puse los guantes y en el momento de dar la mano te los quitas. Las tonterías que he llegado a leer con lo de los guantes, que si eran un homenaje, qué falta de todo...”.

En Espejo Público han puesto en pantalla un rótulo de la revista ¡Hola! en el que se lee Susanna Griso homenajea a doña Letizia con su accesorio más insólito en el encuentro de Palacio.